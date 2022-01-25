Antalya, Mumcu ve Aksoy’u anıyor
24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu ve yine Ankara'da evinin önünde suikast sonucu hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle anılacak.
Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini savundukları için hedef
alınan gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda anılacak.
Bahçelievler’deki evinin önünde 31 Ocak 1990’da uğradığı
silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu ve gazetemiz
yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 32. yılında; 24 Ocak 1993’te
Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını
kaybeden gazetemiz yazarı Uğur Mumcu ise katledilişinin 29. yılında etkinliklerle
yaşatılacak.
'ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ' PANELİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Adalet
ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında AKM Perge Salonu’nda 25 Ocak Salı
günü “Uğur Mumcu’dan Muammer Aksoy’a Adalet ve Demokrasi Mücadelesi” paneli
düzenleyecek.
Gazetemiz yazarı Işık Kansu ve 29 Ekim Kadınları Derneği
Genel Başkanı Şenal Sarıhan’ın konuşmacı olarak katılacağı paneli CHP Antalya
İl Eğitim Sekreteri Orkun Murat Muratlı yönetecek.
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