Antalya, Mumcu ve Aksoy’u anıyor

25 Ocak 2022 Salı, 13:21

Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini savundukları için hedef alınan gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda anılacak.

Bahçelievler’deki evinin önünde 31 Ocak 1990’da uğradığı silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 32. yılında; 24 Ocak 1993’te Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazetemiz yazarı Uğur Mumcu ise katledilişinin 29. yılında etkinliklerle yaşatılacak.

'ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ' PANELİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında AKM Perge Salonu’nda 25 Ocak Salı günü “Uğur Mumcu’dan Muammer Aksoy’a Adalet ve Demokrasi Mücadelesi” paneli düzenleyecek.

Gazetemiz yazarı Işık Kansu ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan’ın konuşmacı olarak katılacağı paneli CHP Antalya İl Eğitim Sekreteri Orkun Murat Muratlı yönetecek.