Uğur Mumcu, Çiğli’de şiirlerle anıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:42

Çiğli Belediyesi, Mumcu’yu vefatının 29. yıl dönümünde Uğur Mumcu Mahallesi’nde düzenlediği etkinliklerle andı.

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bugün ülkemizin en önemli araştırmacı gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun şehit edildiği gün. Uğur Mumcu; 29 yıldır yüreklerimizde kanamaya devam eden bir yara. Unutmadığımız, unutmayacağımız ve unutturmayacağımız büyük bir değer. Burada olan herkes aslında gösteriyor ki; Uğur Mumcu’yu öldürerek tüketmeye çalışanlar hedefine ulaşamamışlar. Hep birlikte Atatürkçülüğü yaşatmaya ve aydınlatmaya devam ediyoruz. Gençlere tavsiyem Uğur Mumcu’nun kitaplarını ve yazılarını okusunlar. Uğur Mumcu’yu okumadan ülkemizin dününü, bugününü ve geleceğini anlayamayız. Cumhuriyete ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan bu aydınlık kentte belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum. Ülkemizde karanlığa karşı verilen mücadelede birer Uğur Mumcu gibi, etle tırnak gibi mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'DÜŞÜNCELERİNİ YOK EDEMEZLER'

Uğur Mumcu’nun fikirlerinin toplumda hala yaşadığını vurgulayan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, “Kuvayi Milliyeci Uğur Mumcu’yu katledilişinin 29. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Cumhuriyet ve demokrasi aşığı, insan hakları savunucusu, araştırmacı gazeteci, yazar ama her şeyden önce Uğur Mumcu bir insandı. Bedenini yok ettiler ancak düşüncelerini yok edemediler. Burada da görüldüğü gibi onu unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Uğur Mumcu, ülkemizin yakın tarihte maruz kaldığı olumsuz olaylara karşı uyarılarını o yıllardan beri yapıyordu. İşte böyle ileri görüşlü bir aydındı” dedi.

'UĞUR MUMCU İNADIN VE CESARETİN ADIDIR'

Uğur Mumcu’nun taşıdığı cesaret ile bugünde mücadele etmeye devam ettiklerini belirten Çiğli Atatürkçü Düşünce Derneği Saymanı Huriye Durmaz, “Uğurumuz 29 yıldır yok, bu memleket yeni Uğurlar yetiştirmeye çalışırken; kalemlere yine kilit vuruldu. Dün öldürerek aldıklarını bugün tutsak ederek, susturarak bizden almaya çalışıyorlar. 1990’larda ölümler, 2000’lerde tutsaklıklar Cumhuriyetine dönüştük. Oysa Uğur’un düşlediği, korumaya çalıştığı Cumhuriyet bu değildi. Bugün hem Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü hem de 12 Eylül’ün mirası 24 Ocak kararlarının da doğum günüdür. Mumcu’nun 29 yıl önce yazdıkları ve ön gördükleri bugün ülkemizde adım adım uygulanmaktadır. Bugün 12 Eylül’ü yaşamaya, bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Uğur Mumcu, 12 Eylül’e, 24 Ocak kararlarına, devlet içinde kapitalist yapılaşmaya asla susmamış ve bedelini canıyla ödemiş bir aydındır. Uğur Mumcu inadın ve cesaretin adıdır, onun yarım bıraktıklarını tamamlamak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.