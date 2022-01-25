Dikili Uğur Mumcu’yu andı: 'Kalpaksız Kuvayı Milliyeci'

25 Ocak 2022 Salı, 11:02

Uğur Mumcu, Dikili’de özel bir etkinlikle anıldı. CHP Dikili İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, CHP’li belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

CHP Milletvekili Sertel’in Mumcu için “Kalpaksız Kuvayı Milliyeci” nitelemesi dikkat çekti. Sertel sözlerine şöyle devam etti. Sertel, “Uğur Mumcu’yu öldürdüklerini sanıyorlar. Ama Uğur Mumcu’nun ölümü Türkiye’de milyonlarca insanı ayağa kaldırıyor. Uğur Mumcu’nun yaşarken anlattıklarını anlamayan, anlayıp ta kafasında yorumlayıp harekete geçmeyen milyonlar o gün harekete geçiyor. O buz gibi dondurucu soğukta Ankara’da, Uğur Mumcu’nun arkasından onun cenazesiyle yürüyor. Bizi korkutamazlar, bizi yıldıramazlar, bizi hak ve demokrasi mücadelesinden asla alıkoyamazlar. Biz kazanacağız ve o zaman Uğur Mumcu’nun ruhu şad olacak.” dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise Mumcu’nun özellikle Cumhuriyet sevdasına vurgu yaptı. Kırgöz’ün, “İktidarda kim olursa olsun her zaman yanlışları korkusuzca söyleyen, ele aldığı dosyaların üzerine canı pahasına giden kaç kişi kaldı? Kalemini kiraya verenlere inat yaşasın Uğur Mumcu diyoruz” diye konuştu.

Kırgöz, “Bedenler ölebilir, aramızdan ayrılabilir ama fikirler ölmez. Onlara hiçbir bomba, kurşun etki etmez ve gerçekler er geç ortaya çıkar ve unutmayalım ki bugünün Uğur Mumcuları da gerçekler için mücadele ediyor. Onlara sahip çıkmak bizlerin de görevi” ifadelerini kullandı.