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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

29.06.2025 18:47:00
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ANKA
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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktı.

 Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisinin yangına karşı mücadele verdiği bildirildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde orman yangını çıktığını kaydetti. 2 mahallede çıkan yangına ilk andan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi ile yangının kontrol altına alınması için çaba sarf edildiği kaydedildi.

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