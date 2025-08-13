Antalya'nın plaka kodu ne? Antalya'nın plaka numarası kaç? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 12:44:00
Antalya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Antalya ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Antalya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ANTALYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Antalya’nın plaka kodu 07 olup, Türkiye’de turizm kenti olarak en çok bilinen plaka kodlarından biridir. Antalya’da araç plakaları, 07 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Antalya Plaka Kodunun Anlamı
Antalya’nın plaka kodu olan 07, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 07 sayısı, Antalya’nın hem araç plakalarında hem de turizm ve şehir tanıtımlarında sıkça kullanılan bir simge olmuştur.

Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe    Plaka Harfleri
Akseki    07 AK, 07 AS
Aksu    07 AU, 07 AX
Alanya    07 AL, 07 AY
Demre    07 DM, 07 DE
Döşemealtı    07 DO, 07 DZ
Elmalı    07 EL, 07 EM
Finike    07 FN, 07 FK
Gazipaşa    07 GZ, 07 GP
Gündoğmuş    07 GD, 07 GM
İbradı    07 İB, 07 IR
Kaş    07 KA, 07 KS
Kemer    07 KE, 07 KM
Kepez    07 KP, 07 KZ
Konyaaltı    07 KO, 07 KT
Korkuteli    07 KR, 07 KL
Kumluca    07 KU, 07 KC
Manavgat    07 MA, 07 MG
Muratpaşa    07 MU, 07 MP
Serik    07 SE, 07 SR

 

