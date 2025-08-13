Antalya'nın plaka kodu ne? Antalya'nın plaka numarası kaç? Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Antalya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ANTALYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Antalya’nın plaka kodu 07 olup, Türkiye’de turizm kenti olarak en çok bilinen plaka kodlarından biridir. Antalya’da araç plakaları, 07 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Antalya Plaka Kodunun Anlamı

Antalya’nın plaka kodu olan 07, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 07 sayısı, Antalya’nın hem araç plakalarında hem de turizm ve şehir tanıtımlarında sıkça kullanılan bir simge olmuştur.

Antalya ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Akseki 07 AK, 07 AS

Aksu 07 AU, 07 AX

Alanya 07 AL, 07 AY

Demre 07 DM, 07 DE

Döşemealtı 07 DO, 07 DZ

Elmalı 07 EL, 07 EM

Finike 07 FN, 07 FK

Gazipaşa 07 GZ, 07 GP

Gündoğmuş 07 GD, 07 GM

İbradı 07 İB, 07 IR

Kaş 07 KA, 07 KS

Kemer 07 KE, 07 KM

Kepez 07 KP, 07 KZ

Konyaaltı 07 KO, 07 KT

Korkuteli 07 KR, 07 KL

Kumluca 07 KU, 07 KC

Manavgat 07 MA, 07 MG

Muratpaşa 07 MU, 07 MP

Serik 07 SE, 07 SR