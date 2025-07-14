Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Antalya en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Antalya'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Antalya’nın telefon kodu kaç? Antalya’nın alan kodu kaç?

ANTALYA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Antalya iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0242’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Antalya için bu kod 242 olarak belirlenmiştir.

ANTALYA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.