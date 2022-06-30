Antalya OGM basın mensuplarına yangına müdahale eğitimi verdi

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:26

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz yıl çıkan ve günlerce süren yangınlar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından yardıma gelenler, yangın söndürme sırasında yaşamını yitirenler ve kaybedilen binlerce hektar yurttaşların 'ciğerlerini' yakmıştı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 2019 yılında başlattığı bir günlük eğitim kampını bu yıl basın mensuplarıyla gerçekleştirdi. Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde başlayan eğitimlerde, önce teorik daha sonra sahada pratik eğitim verildi. Bugüne kadar yurtdışı ve yurtiçinden olmak üzere 20 bin Orman Genel Müdürlüğü personeline eğitim verildiği aktarıldı.

Antalya Orman Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Seyit Sayın ve Daire Başkanı Mustafa Songür saha eğitimine; mikser, perdeleyici-bariyer, turbo nozul tabanca, tırpan, küresel kesici vana, kaplin takımı gibi yangın anında söndürmeyi kolaylaştıracak eşya ve aparatlar tanıttı.

"YANGIN TATBİKATI YAPILDI"

Ardından arazözlere binilerek ileri sürüş tatbikatında dik yamaçlı, zorlu ve engebeli yollardan geçildi. Yüksek orman araçlarının bile zorlukla geçeceği eğimli yollardan geçen arazözler, sarp arazilerde yangın menzilinin olduğu noktaya kadar gidebiliyor.

Eğitimlerin en zorlu kısmı ise yangın söndürme kısmıydı. 100 m2 alanda kontrollü şekilde çıkarılan tatbikat yangını, önce orman yangıncılarının müdahalesi ardından basın mensuplarının da yardımı eşliğinde soğutma işlemi yapılarak söndürüldü. Orman yangıncılarının eğitim alanlarını geçtikten sonra helikopterle saha turu yapılarak bölge tanıtıldı.

"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Eğitime basın mensuplarının yanında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Yeşil vatanımızı korumak zorundayız." dedi.

Tiryaki eğitimlere katılan basın mensuplarına 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü' sertifikası takdim etti.