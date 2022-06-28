OGM’nin şubat ayı faaliyet raporunda, yazın gelecek yangınları vurguladığı ortaya çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Yangın söndürme işçiliği ihalelerini tamamlamadığı için eleştiri konusu olan Orman Genel Müdürlüğünü’nün (OGM) şubat ayında yayımladığı faaliyet raporunda yangınlara karşı uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye’deki toplam ormanlık alanın yüzde 60’ının birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlardan oluştuğu vurgulanan raporda, “Orman yangınlarının erken tespiti ve etkili müdahale için yangınla mücadele organizasyonu güçlendirilecek” hedefine yer verildi.

İhaleler bitmeden Marmaris yandı!

Marmaris’teki yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangınla mücadele performansı tartışma konusu olurken Cumhuriyet “Ormanlar yanıyor OGM bakıyor” başlığıyla duyurduğu haberde müdürlüğün 46 bölgedeki “yangın söndürme işçiliği” ihalelerini henüz tamamlayamadığını gündeme getirmişti.

Buna karşın, OGM’nin faaliyet raporlarında, yazın gelecek yangınlara karşı uyarılar yer aldığı ortaya çıktı.

Raporun, “Ormanların Yangınlara Karşı Korunması” başlığı altında “Coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta olup toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır” uyarısına yer verildi. Raporda geçen yıl çıkan büyük yangınlar anımsatılarak “Ekstrem meteorolojik hava koşulları, kuraklık ve iklim değişikliğinin, olumsuz etkileri neticesinde tüm dünyada olduğu gibi yıl içerisinde ülkemizde de büyük orman yangınlarıyla mücadele edilmiş, yangın başına düşen alan miktarı hedeflenen düzeyin üzerinde sonuçlanmıştır. Ayrıca, kamu kurumlarının sahip olduğu teknik ve fiziksel kaynaklara ek olarak ‘gönüllülük’ esasına dayalı oluşturulan sistem güçlendirilecek; orman yangınlarıyla mücadelede 12 bin olan gönüllü sayısı 100 bine çıkarılacaktır” hedeflerine yer verildi.

‘HUKUKEN GÜVENCE ALTINA ALIN’

Raporun “Öneri ve Tedbirler” bölümünde ise şu değerlendirmeye yer verildi:

“Ormanların hukuken güvence altına alınması, başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı etkin şekilde korunması, çok maksatlı ve verimli şekilde yönetilmesi, endüstriyel ve toprak muhafaza maksatlı ağaçlandırmalarının yapılması, rehabilitasyon çalışmaları, özel ağaçlandırmanın geliştirilmesi ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi, orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi, ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden sürdürülebilir şekilde faydalanılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”