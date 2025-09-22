Antalya Serik'te orman yangını: 1 gözaltı!

Serik'te Deniztepesi Mahallesi Kısık mevkisi yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçak, helikopter ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangını çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.