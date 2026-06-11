Antalya SGK’ya rüşvet operasyonu

Antalya SGK’da rüşvet soruşturması kapsamında İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile beraber üç şüpheli tutuklandı. Eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin şikâyeti üzerine soruşturma genişletilmişti. Boztepe, Antalyaspor’un SGK borçlarının yapılandırılması ve ‘borcu yoktur’ yazısı verilmesi karşılığında Tanrıöver’in 1 milyon TL talep ettiğini öne sürmüştü. Tanrıöver’in oğlu ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olduğu iddia edilen Mehmet Rıdvan Tanrıöver hakkında “rüşvete aracılık etme” suçundan adli kontrol kararı verildi.