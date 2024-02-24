Su tüketimi az olduğu için tercih ediliyor: Konya Ovası'nda üretimi artıyor!

Konya'da çiftçiler, fiyat performansından dolayı çerezlik ayçiçeğine yöneliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:21
Su tüketimi az olduğu için tercih ediliyor: Konya Ovası'nda üretimi artıyor!
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Türkiye'nin ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Konya'da çiftçiler, fiyat performansından dolayı çerezlik ayçiçeğine yöneliyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, Konya'nın yaklaşık 2 milyon hektarlık tarım arazisiyle çok büyük bir üretim üssü olduğunu söyledi.

Üretim alanlarında çiftçilerin tercihlerinin zaman zaman değişiklik gösterdiğini vurgulayan Soylu, bunda en büyük faktörün birim alandan elde edilen gelir olduğunu dile getirdi.

Soylu, bölgedeki çiftçilerin mısır ve şeker pancarı ekimine ağırlık verdiğini belirterek, şöyle konuştu.

"Bu ürünlerden sonra gözde ürün, çerezlik ayçiçeği oldu. Bunda en önemli etken, çekirdeğin fiyatının oldukça yüksek seyretmesi ve birim alanından elde edilen verim. Yağlık ayçiçeğiyle benzer rekolte elde ediliyor. Bölgemizde ayçiçeği tarımı sulu koşullarda yapılıyor. Dekarda 400-550 kilogram arasında değişiyor. Çiftçilerimiz aynı verimleri çerezlik ayçiçeğinde de almaya başladı. Bunun en önemli nedeni özellikle çerezlik üretiminde hibrit tohumların kullanımının çok yaygınlaşmış olması. Çerezlik ayçiçeğinin tüketimi sınırlı ancak yağlığa göre oldukça karlı. Bu yıl çerezliğin fiyatı 25 ila 50 lira arasında satıldı."

Çerezlik çekirdekte tane iriliği, hektolitre, ağırlığı ve içinin dolgunluğuna göre fiyatlandığını anlatan Soylu, "Yağlık ayçiçeğine göre fiyatlar 2-3 katı olunca çiftçinin tercihi çerezlik ayçiçeği oldu. Konya'da yaklaşık 750 bin dekar civarında ayçiçeği ekim alanı var. Bunun da 250 bin dekarında çerezlik ayçiçeği ekildi. Bu yıl üretim sezonunda ekim alanının daha artacağını düşünüyoruz. Fiyat ve rekoltenin yanı sıra ayçiçeğinde su tüketiminin diğer ürünlere göre nispeten daha düşük olması dolayısıyla çerezlikte ekim alanının 250 binden 300 bin dekara çıkabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Soylu, çiftçilere kuruyemiş firmalarıyla sözleşmeli üretim yapmaları tavsiyesinde bulundu.

"GEÇEN YILLARA GÖRE KAPASİTEMİZİ 2-3 KATINA ÇIKARDIK"

Konya'daki kuruyemiş üreticisi şirketin üretim müdürü Murat Sorkum da bölge çiftçisinin ay çekirdeği üretimine son yıllarda gösterdiği ilginin arttığına işaret ederek, "Hem üretim miktarı arttı hem fiyatı arttı. Bu sebeple çiftçi daha fazla tercih eder hale geldi. 'Paramız yurt dışına gitmesin, burada kalsın ve çiftçimiz kazansın' düşüncesindeyiz. Geçen yıllara göre kapasitemizi 2-3 katına çıkardık." diye konuştu.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise ÇKS işlemlerinin geçen yılın onuncu ayında başladığını belirtti.

Çerezlik çekirdekte ekimin mayıs ayında, hasadın da ağustos ayında başladığını ifade eden Kağnıcıoğlu, "Bu ay sonunda ürün değişikliği süreci tamamlanacak. Çiftçimiz bu yıl ekeceğini belirlemiş oluyor. Konya Ovası'nda çekirdek ekimi her yıl artarak devam ediyor. Çerezlik ayçiçek de fiyat ve rekolte en belirleyici faktör oldu. Yağlıktan çerezliğe ciddi oranda dönüş var." dedi.


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