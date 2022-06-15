Antalya Valiliği'nden öğrenci intiharlarıyla ilgili açıklama
Antalya'da son dönemde yaşanan öğrenci intiharları sosyal medyanın gündemine oturdu. Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Halihazırda çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasadışı yapılarla iltisaklı veya irtibatlı olan ya da bu yapılara aidiyeti bulunan herhangi bir personel tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
Antalya Valiliği, son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili açıklama yaptı.
Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan haberleri doğrulayan valilik daha önce, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda üç intihar vakasının olduğunu duyurmuştu.
Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü de dahil olmak üzere kentte yer alan yurt binalarındaki kamera sayılarının detayını paylaşan valilik, buna karşın intiharların ne zaman ve nerede gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermemişti.
Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada "Halihazırda çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasadışı yapılarla iltisaklı veya irtibatlı olan ya da bu yapılara aidiyeti bulunan herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Ayrıca personelin öğrencilere dini telkinlerde bulunduklarına dair CİMER’den veya başka kaynaklardan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır" denildi.
Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “Yurtlarda Tarikatlar Baskı Yapıyor” ve “Yurtlarda Yobaza Yer Yok” başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
İlimizde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 14 adet yurdumuzda çalışan personelin işe girişlerinde Emniyet Müdürlüğümüzce güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılmıştır. Halihazırda çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasadışı yapılarla iltisaklı veya irtibatlı olan ya da bu yapılara aidiyeti bulunan herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Ayrıca personelin öğrencilere dini telkinlerde bulunduklarına dair CİMER’den veya başka kaynaklardan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Buna rağmen bu acı olaylarla ilgili yapılan haksız ve mesnetsiz iddialar kederli aileleri ve bizleri üzmektedir. Kamuoyunun bu konuda daha hassas olacağına inanıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt