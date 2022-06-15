Antalya Valiliği'nden öğrenci intiharlarıyla ilgili açıklama

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:09

Antalya Valiliği, son 2 ay içerisinde yurtlarda kalan 3 öğrencinin pencereden atlayarak, bir öğrencinin de evinde yaşamına son vermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan haberleri doğrulayan valilik daha önce, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda üç intihar vakasının olduğunu duyurmuştu.

Elmalılı Hamdi Yazır Yurt Müdürlüğü de dahil olmak üzere kentte yer alan yurt binalarındaki kamera sayılarının detayını paylaşan valilik, buna karşın intiharların ne zaman ve nerede gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermemişti.

Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada "Halihazırda çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasadışı yapılarla iltisaklı veya irtibatlı olan ya da bu yapılara aidiyeti bulunan herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Ayrıca personelin öğrencilere dini telkinlerde bulunduklarına dair CİMER’den veya başka kaynaklardan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır" denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “Yurtlarda Tarikatlar Baskı Yapıyor” ve “Yurtlarda Yobaza Yer Yok” başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

İlimizde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 14 adet yurdumuzda çalışan personelin işe girişlerinde Emniyet Müdürlüğümüzce güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılmıştır. Halihazırda çalışan personel hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasadışı yapılarla iltisaklı veya irtibatlı olan ya da bu yapılara aidiyeti bulunan herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Ayrıca personelin öğrencilere dini telkinlerde bulunduklarına dair CİMER’den veya başka kaynaklardan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Buna rağmen bu acı olaylarla ilgili yapılan haksız ve mesnetsiz iddialar kederli aileleri ve bizleri üzmektedir. Kamuoyunun bu konuda daha hassas olacağına inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."