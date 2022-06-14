Erkan Baş, öğrenci intiharlarındaki 'Menzil' izini sordu: 'Bakanlığa bağlı gibi görünüyor ama...'

14 Haziran 2022 Salı, 15:39

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, "Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar vakası, aynı yurtta kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş 10 intihar vakasının daha yaşandığı" iddialarını dile getirdi.

Yurda ilişkin çok sayıda iddia olduğunu belirten Baş, bu iddialardan birinde 'İntiharların yaşandığı yurtta kaldım. Çok korkunç bir yer ve kaçmak zorunda kaldım. Orası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gibi görünüyor ama kesinlikle yalan. Güvenlikçilerden aşçılara kadar temizlikçiler dahil hepsi Menzilci" denildiğini aktardı.

Baş, yine sözkonusu cemaatin yurttaki "sohbet"inde "intihar etmek günahtır, ama daha büyük günah karşı çıkmaktır', 'Bize teslim olun, tüm günahlarınıza kefaret verelim' biçiminde konuşmalar yapıldığı iddiasını dile getirdi.

"KAMERA ALACAK PARANIZ YOK MU?"

Aynı yurtta kalan bir öğrencinin "Dinci cemaatler KYK içinde çalışıyorlar. Zorla namaz kıldırma, Kur'an okutma gibi uygulamalar var" şeklindeki iddialarını dile getiren Baş, "Derhal TBMM çatısı altına bir araştırma komisyonu kurulmalı ve bu yurtlarda neler olduğu, öğrencilerin neler yaşadığı araştırılmalıdır" önerisinde bulundu.

Yaşanan bir hırsızlık olayının ardından öğrencilerin talep etmesine rağmen yurda güvenlik kamerası takılmadığını ve Ankara'dan gelen bir Genel Müdür Yardımcısından kamera isteyen öğrencilere "Bakanlığın kamera alacak parası yok" denildiğini öne süren Baş, "Gençlik ve Spor Bakanı'na 'Kamera alacak paranız yok mu?' diye soruyoruz" dedi.

"ALIN TERİ DÖKENLERİN PAYINI VERİN"

"Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır" diyen Baş, "Madem memleket büyüyor, bu memleketin büyümesine en fazla katkı koyan alın teri döken insanlar. Bunların payını verin. En düşük emekli maaşları yeniden düzenlenmeli ve düzenlenecek olan asgari ücrete denk hale getirilmelidir. Özellikle 2000 sonrası emekli olan yurttaşlarımıza da intibak hakkı tanınmalıdır" ifadelerini kullandı.