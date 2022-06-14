İntihar eden öğrenci sayısının daha yüksek olduğu iddia edildi: 'Basına yansımıyor'

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Cumhuriyet’in ulaştığı bir akademisyen, öğrencilerin özellikle yurtlardaki beslenme şartlarından şikâyet ettiğini kaydetti. “Beslenme çok zayıf, et yok, genelde patates çıkıyor. Ara sıra da tavuk eti çıkıyormuş. ‘Eskiden mısır gevreğini sütle yerdik, şimdi suyla yiyoruz. Süt çok pahalı, alamıyoruz’ diyor öğrenciler” diyen akademisyen, Diyanet’in yurtlardaki “manevi danışmanlık” hizmetine de işaret etti. Bu kişilerin dışında “ağabey ya da abla olarak nitelendirilen isimlerin yurtlarda sohbete geldiği, konferans verdiğine” de dikkat çeken akademisyen, “Bu kişilerin Menzil tarikatına bağlı kişiler olduğu öne sürülüyor. Öğrenciler, yurtlarda bu gibi sohbetler ile bunaltılıyor. Dışarı çıkmak istediğinde de karnını doyurabilecek parası yok, yurda muhtaç kalıyor. Ailelerine de gidemiyor çünkü otobüs ücretleri çok pahalı” ifadelerini kullandı.

"SORUN İDAREDE"

Bölgedeki öğrenciler, mağdur aileleri ve intiharlara ilişkin yargı mercileri ile görüşmeler yapan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ise gözlemlerini Cumhuriyet’e anlattı. Yargısal anlamda detaylı bir soruşturma yapılacağının belirtildiğini, “Şüphe bırakmayacak şekilde aydınlatacağız” denildiğini aktaran Zeybek, “Adli kısımda sorun yok gibi görünüyor. Sorun idarede” dedi. Manevi danışmanlığın da sorun olduğuna değinen Zeybek, bu danışmanlık görevini, yurtta kendisine oda verilen imamların yürüttüğü yönünde savlar olduğunu kaydetti. Zeybek, “Bir devlet yurdunda bir imam manevi danışmanlık yapabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

“KYK yurtlarında artık cemaatler hâkim. İmamların, cemaat ve tarikatlara yönlendirdiğini söylüyorlar” ifadelerini kullanan Zeybek, “Öğrencilerin iki temel sorunu var: ekonomi ile cemaat ve tarikat baskıları. Öğrenciler ikisi arasında sıkışıp kalmış. Özellikle yurtta kalan öğrenciler üzerinde çok ciddi bir cemaat ve tarikat baskısı olduğu net. Yurt bulamıyorlar, ev kiraları nedeniyle eve çıkamıyorlar, geçinemiyorlar. Öğrenciler, büyük bir çaresizlik içinde” dedi.