Antalya'da 1 günde üçüncü orman yangını!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:06

Antalya'da gündüz saatlerinde Konyaltı ve Aksu İlçelerinde çıkan yangınlarla birlikte 3'üncü orman yangını yaşandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre yangın Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Bölge müdürlüğü yetkilileri yangının büyümemesi için "hızlı ve etkin müdahalede" bulunulduğunu açıkladı. Son bilgilere göre yangına 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

Ahmetler Mahallesi yakınlarında 15.00 sıralarında çıkan orman yangınının 16.50 sıralarında kontrol altına alındığı bildirildi.

KONYALTI VE AKSU KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 470 Sokak’ta koruluk alanda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarının olduğu geniş alana yayılan yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri anında müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında 1,5 hektarlık bir ormanlık alan zarar gördü. Tomalarda yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi birbirine yakın saatlerde çıkan Konyaaltı Sarısu, Aksu Çamköy Mahallesi, ile Serik Gebiz ve Kocayatak Mahallelerinde çıkan arazi yangınlarına da müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.