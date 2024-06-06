Son Dakika... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Antalya’nın Konyaaltı ilçesi ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve ilgili kurumların müdahalesi ile söndürüldü.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 470 Sokak’ta koruluk alanda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarının olduğu geniş alana yayılan yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri anında müdahale etti.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında 1,5 hektarlık bir ormanlık alan zarar gördü. Tomalarda yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
10 ARAÇ, 50 PERSONEL İLE MÜDAHALE
Yangının başlamasının ardından kısa süre sonra olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “13.05’te yangın ihbarının alınmasının ardından 13.12’de Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz olay yerine geldi. Sonrasında ASAT, Konyaaltı Belediyesi, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyete ait araçlarla yangına koordineli şekilde müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyemizin çeşitli birimlerden 10 araç ve 50 kişiden oluşan bir ekip yangında görev aldı. Can ve mal kaybı yoktur. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştiriliyor” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
ARSLAN VATANDAŞLARI UYARDI
Arslan, orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Antalya açısından zor geçecek bir yaza benziyor. Vatandaşlarımızdan çok daha dikkatli olmalarını istiyorum. Üzülmeden geçireceğimiz bir yaz olmasını diliyorum” dedi.
Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi birbirine yakın saatlerde çıkan Konyaaltı Sarısu, Aksu Çamköy Mahallesi, ile Serik Gebiz ve Kocayatak Mahallelerinde çıkan arazi yangınlarına da müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.
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