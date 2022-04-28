Antalya'da 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

28 Nisan 2022 Perşembe, 14:40

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs işçi bayramı ile 2, 3 ve 4 Mayıs olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

"ASAT'TA NÖBETÇİ EKİP"

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. ASAT bayram boyunca da normal günlerde olduğu gibi kesintisiz su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek. ASAT su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi personellerini hazır bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat ayabilecek.

"İTFAİYE GÖREV BAŞINDA"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 45 grup, 708 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne telefonla bildirebilecek.

"MEZARLIKLARDA DİN GÖREVLİLERİ HAZIR"

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda 16 din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı’ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.



