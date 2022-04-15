İBB Ulaşım Dairesi Başkanı anlattı: Öğrencilere yapılan toplu ulaşım zammı geri alınacak mı?

15 Nisan 2022 Cuma, 09:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP-MHP grubunun sunduğu, öğrencilerin toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olması, farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, indirim kararı hakkında “Veto edeceğim” dedi.

Habertürk TV canlı yayınına katılan İBB Ulaşım Dairesi Başkan Utku Cihan, karar ve sonraki süreçle ilgili şunları söyledi:

TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK

Hem UKOME’de alınan kararlar hem Meclis’te alınan kararlar İBB Başkanı’nın imzasıyla yürürlüğe girer. Ekrem İmamoğlu bu kararı imzalayabilir ya da iade etme hakkı var. Beş gün içerisinde yazılı olarak Meclis’e geri gönderebilir. Geri gönderirse, bir ay sonra yapılacak Meclis toplantısında gündeme gelecektir.

BAŞKANIN BİR VETO HAKKI VAR

Gündeme geldiğinde aynı şekilde bir değişiklik yapılmadan sunulursa ‘ısrar karar’ deriz biz buna. Başkanın bir veto hakkı var, bir kere geri gönderebilir. Meclis’ten geçmiş olması indirimin yapıldığı anlamına gelmez. Sonrasında tekrar UKOME’ye gelmek zorunda. Çünkü bilet fiyatlarını UKOME belirliyor. UKOME’nin çoğunluğu bakanlıklar tarafında, hükümet temsilcileri olduğu için aynı şekilde devam edecektir.

İBB, MARMARAY’I SÜBVANSE ETMİŞ OLACAK

Bu kararla birlikte artık biz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Marmaray’ı sübvanse ediyor olacağız. Marmaray’ı biliyorsunuz TCDD’nin şirketi işletiyor, yani merkezi hükümet tarafından işletiliyor.

HER BİNİŞ İÇİN PARA ÖDEYECEĞİZ

Biz KDV’de, ÖTV’de indirim beklerken, İBB bütçesinden her öğrenci için Marmaray’a para ödeniyor olacak. İBB bütçesinden merkezi hükümetin bir kuruluşunun bütçesine her biniş için para ödeniyor olacak. Marmaray bütçesine para aktarıyor olacağız. Garip olan şeylerden bir tanesi de bu. Bunun tam tersinin olmasını gerekiyor açıkçası.