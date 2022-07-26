Antalya'da '10 milyon liralık' tarihi eser operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 10 milyon lira değerinde, altından yapılma tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Evrenseki Mahallesi'nden, çevresine tarihi eserlerden bahsettiği belirlenen A.Y. ve R.G., takibe alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç seyir halindeyken jandarma ekipleri tarafından durduruldu.
"YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE..."
Araçtaki aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 parça altın kalp ve yaprak şeklinde kolye ucu, 3 parça taşlı altın kolye ucu, 2 parça hilal şeklinde altın küpe, 2 parça püsküllü altın küpe, altın hızma, altın alyans, altın çocuk kolyesi ve 11 parça yakut taşı olmak üzere toplam 35 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserlerin yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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