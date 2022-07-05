Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı: 2 milyon TL'lik vurgun...

05 Temmuz 2022 Salı, 12:26

Bir şahsın zorla araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve farklı suçlamalarla birbirinden şikayetçi olan 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

55 PARÇA NESNEYE EL KONULDU

Araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, E.Y. isimli dolandırıcılık şüphelisinin ortağı olduğu değerlendirilen T.Ö. ve E.Ö.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların Manisa’nın Demirci ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, tarihi eser dolandırıcılığında kullanıldığı değerlendirilen 55 parça nesne ele geçirildi.

2 MİLYON TL'LİK VURGUN

Toplam 9 şahsın gözaltına alındığı soruşturmada tarihi eser satma vaadiyle müştekileri yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı tespit edilen E.Y., T.Ö. ve E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.