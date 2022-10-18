Antalya'da 13 katlı binada yangın!

18 Ekim 2022 Salı, 13:02

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 13 katlı binanın 9. katındaki dairenin balkonunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Büyüyen yangın, alt ve üt katların balkonlarına da sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangında alt kat dairelerden birinde olduğu belirtilen kedi, çevredekiler tarafından apartmandan çıkartıldı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.