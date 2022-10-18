Antalya'da 13 katlı binada yangın!
Antalya'da 13 katlı apartmanın 9. katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst balkonlara da sıçradı. Tedbir amacıyla dairelerde oturanlar tahliye edilirken, yangın yarım saatte söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 13 katlı binanın 9. katındaki dairenin balkonunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Büyüyen yangın, alt ve üt katların balkonlarına da sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangında alt kat dairelerden birinde olduğu belirtilen kedi, çevredekiler tarafından apartmandan çıkartıldı.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Erdoğan'dan partisine talimat
- Rıdvan Dilmen şaştı kaldı, görüntüye inanamadı!
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi