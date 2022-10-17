Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı, evde yangın çıktı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:56

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak üzerindeki müstakil bir evde H.T. (73) isimli kadına ait bir evde bulunan mutfak tüpünden sızan gaz sıkışarak patlamaya neden oldu.

Patlamanın etkisi ile evin çatısında delik oluşurken, çatıdan sıçrayan parçalar çevreye savruldu. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, olay sırasında şans eseri sokakta olan ev sahibi yaşlı kadın da faciadan kıl payı kurtuldu.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA SESİ DUYDUM"

Patlamanın yaşandığı sokakta ikamet eden Selahattin Öztürk, olay anında şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Odamda oturuyordum. Dışarıdan kadın bağrışmaları duydum ve kavga olabileceğini düşünerek dışarı çıktım. Odama geri döner dönmez büyük bir patlama sesi duydum ve tekrar geri geldim. Kapının önüne çıktığımda çatıdan tuğlalar sokağa fırlamış ve evde yangın başlamıştı. 70 senelik komşumuz olaya çok çok üzüldük. Yangının diğer evlere sıçramasından da çok korktum ama Allah'a çok şükür itfaiyeciler zamanında gelerek söndürdüler" dedi.



