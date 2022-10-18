Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın
Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
Yangın, saat 24:00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi'nde iki katlı kafede çıktı. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap kafenin üst katında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan taraflarda bulunan ahşap binalara da sirayeti önledi. Polis ekipleri de müdahale sırasında çevrede önlem aldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.
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