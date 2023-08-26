Antalya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:19

Güncelleme: 26.08.2023 - 09:19

Kaza, saat 01.30 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Harun Y. idaresindeki 07 AHJ 755 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan Harun Y. yaralandı. Diğer motosiklet sürücüsü ise motosikletini de alıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.