Antalya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Taraflardan biri motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:19
Antalya'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 01.30 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Harun Y. idaresindeki 07 AHJ 755 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan Harun Y. yaralandı. Diğer motosiklet sürücüsü ise motosikletini de alıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri kazaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.


Player Alanı
Antalya motosiklet Motosiklet kazası

İlgili Haberler

Her iki kişiden biri motosikletin trafikte kolay ulaşım yolu olduğunu düşünüyor

Her iki kişiden biri motosikletin trafikte kolay ulaşım yolu olduğunu düşünüyor
Suçunu itiraf etti: İdris'in katili, yolda motosikletine aldığı arkadaşı çıktı

Suçunu itiraf etti: İdris'in katili, yolda motosikletine aldığı arkadaşı çıktı
Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

En Çok Okunan Haberler