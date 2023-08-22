Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep’te bir motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Şahinbey ilçesi Karataş- Düztepe yolu üzerinde, 03.30 sıralarında 22 yaşındaki Mert Baş’ın kullandığı motosiklet, beton bariyerlere çarparak devrildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Sürücü Mert Baş olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan 1 çocuk babası 21 yaşındaki Ahmet Değirmenci ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Değirmenci’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Mert Baş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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