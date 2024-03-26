Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:57
Antalya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hakan Bektaş kontrolündeki 07 BNM 537 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Turan Çetin yönetimindeki 07 CTN 44 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bektaş kontrolündeki otomobilin motor kısmı alev aldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar civardaki işletmelerin çalışanları yanan araca yangın tüpü ile müdahale etti.

Kazada, sürücülerle birlikte Hakan Bektaş'ın aracında bulunan Mesut Ala, Turan Çetin'in aracında bulunan eşi Melis Çetin yaralandı. Yaralılar bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle Bektaş'ın boynundan ve bacaklarından yaralandığı görüldü.

Civardaki işletme çalışanlarının araçların yollara saçılan parçalarını süpürmesi kameralara yansıdı. Kazanın ardından trafik polislerinin güvenlik önlemleri kapsamında kapattığı yol, araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.


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