Borusan limanında direnen işçiler kazandı

Borusan Lojistik’te sendikalı olduğu gerekçesiyle işten atılan işçiler mücadeleyi kazandı. İşveren ve sendika arasında yapılan anlaşmayla işten atılan işçilerin işe iadesine ve sendikalaşmaya yönelik baskıların sona erdirilmesine karar verildi.

ANKA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:55
Borusan limanında direnen işçiler kazandı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Borusan Lojistik’te sendikalı olduğu gerekçesiyle 4 işçinin işten atılmasıyla başlayan mücadele, işçilerin kazanımıyla sonuçlandı.

İşveren ve sendika arasında yapılan anlaşmayla beraber işten çıkarılan 4 işçinin işe iadesine, sendikalaşmaya yönelik baskıların sona erdirilmesine karar verildi.

Borusan Lojistik’te sendikalaştığı için 4 işçinin işten atılmasıyla başlayan mücadele, işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. İşveren ve sendika arasında yapılan anlaşmayla beraber işten çıkarılan 4 işçinin işe iadesine, sendikalaşmaya yönelik baskıların sona erdirilmesine karar verildi.

İŞ DURDURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞLARDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Borusan Lojistik’te Liman İş Sendikası’na üye olan 4 işçi 20 Mart’ta işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarmalar sonrası diğer fabrika işçileri, işten çıkarılan işçilere destek olmak amacıyla 21 Mart’ta iş durdurma eylemiyle fabrika önünde mücadeleye başlamıştı. Son olarak fabrika içerisinde eylem yapan işçiler dün gece polis müdahalesiyle tersane içerisinden çıkarılmaya çalışıldı. 

Liman-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Musa Kizir de dün polis müdahalesi sonrası, "Bugün işçilerimizin direnişinin 4. günü. Kolluk kuvvetleri zoruyla, içerideki işçi arkadaşlarımızı makineleri terk ettirmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna sesleniyorum. Bu usulsüzlüğe, yargısızlığa son versinler. Attıkları 4 tane masum işçi arkadaşımızı işe geri alsınlar. Talebimiz, kamuoyunun bu işçi sınıfına destek olmasıdır. Arkadaşlarımızı zorla, polis barikatıyla, psikolojik baskıyla içerde makinalardan indirmeye çalışıyorlar. İşçilerimizle hiçbir yasa dışı iş yapmıyoruz. Tek yaptığımız hak arama mücadelesidir" sözleriyle direnişe destek çağrısı yapmıştı.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Polis müdahalesine rağmen geri adım atmayan işçilerin mücadelesi zaferle sonuçlandı. Dün gece işveren ve sendika yöneticilerinin yaptığı görüşmede anlaşma sağlanması üzerine direniş 4’üncü gününde sonlandırıldı.

İşveren ile sendika arasında şu anlaşmanın yapıldığı belirtildi:

“İşten atılan 4 işçi geri alınacak. Sendikalı olan işçilere baskı yapılmayacak. Sendikalı olduğu için kimse işten atılmayacak. Direniş boyunca çalışılmayan sürelerin ücretleri ödenecek. Ücret ve SGK ödemelerinde kesinti yapılmayacak. Yasal prosedürler başlatılacak.”

Anlaşmanın sağlanarak direnişin sonlandırılmasının ardından işçiler, bu sabah işbaşı yaptı.


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