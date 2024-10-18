Antalya'da 4 farklı adrese eş zamanlı silah operasyonu: 4 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 4 farklı adrese eş zamanlı silah operasyonu: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:01

Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki 4 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda; 4 adet tüfek, 1 adet tabanca, 35 adet tüfek fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şahıs da yakalanarak "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan gözaltına alındı.


Etiketler: #Antalya #polis

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