Antalya'da 4 farklı adrese eş zamanlı silah operasyonu: 4 gözaltı
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki 4 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda; 4 adet tüfek, 1 adet tabanca, 35 adet tüfek fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 şahıs da yakalanarak "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan gözaltına alındı.
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