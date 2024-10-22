Antalya'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon: 39 şahıs yakalandı

Antalya’da 4 ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 39 kişi yakalandı.

Antalya'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon: 39 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:05

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan suçun önlenmesine yönelik çalışmalarda, Kepez ilçesinde 27, Muratpaşa ilçesinde 8, Aksu ilçesinde 3 ve Serik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 39 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Etiketler: #Antalya

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