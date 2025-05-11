Antalya’da 4 katlı binada yangın paniği!

Antalya’da 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Antalya’da 4 katlı binada yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:17

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park edilen araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken üst katlarda mahsur kalan yurttaşlar aşağıya indirildi.

Aşağıya indirilen yurttaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, ayakkabı deposunda bulunan koliler içerisindeki ayakkabıların zarar gördüğü belirlendi.


Etiketler: #Antalya #apartman #Yangın

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