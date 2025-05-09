Resmi Gazete'de yayımlandı: Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:42

Güncelleme: 09.05.2025 - 00:42

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde alınan karara göre, Kartalkaya’daki otel yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatıldı.

Komisyon çalışmalarına 18 Şubat 2025'te başlamıştı.