Resmi Gazete'de yayımlandı: Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya'da otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 ay uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde alınan karara göre, Kartalkaya’daki otel yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatıldı.
Komisyon çalışmalarına 18 Şubat 2025'te başlamıştı.
Etiketler: #Kartalkaya #Komisyon #TBMM
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