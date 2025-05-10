Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:11

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:40

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi 507. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında yangın meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, palet fabrikasında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.