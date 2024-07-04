Antalya'da 5 ilçede narkotik operasyonu!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 04.07.2024 - 10:28

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen kişilerin bulunduğu Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde belirlenen 32 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyona, başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 3 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 51 ekip, 224 personel ve 3 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ktıldı.

Helikopter destekli operasyonda ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda; 26 kilo 512 gram esrar maddesi, 20 kilo 973 gram eroin maddesi, 13 kilo 654 gram metamfetamin maddesi, 4 kilogram skunk maddesi, 1 kilo 185 gram kokain maddesi 2 bin 829 adet ecstasy maddesi, 779 adet yaklaşık 64 bin 978 kullanımlık sentetik kannabinoid (a4), 737 adet sentetik ecza maddesi, 39 kök kenevir bitkisi, 15 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ile 148 adet fişek, 3 adet tüfek ile 9 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ile 37 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, Sterlin, İran Dinarı ele geçirildi.

87 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında 40 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak', 41 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak', 6 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek', 2 şüpheli hakkında '2313 sayılı kanuna muhalefet etmek' (izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek) suçlarından adli işlem başlatıldı.