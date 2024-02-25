Narkotik köpeği yakaladı: 5 gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile seyahat eden şüpheliler, narkotik köpeğinden kaçamadı.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:15
Narkotik köpeği yakaladı: 5 gözaltı
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Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile denetim gerçekleştirildi. 

Yapılan kontrollerde F.B., O.A.O. ve O.N.S. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca durdurulun M.A.Ç. ve M.S. isimli 2 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 

Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.


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