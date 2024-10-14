Antalya’da 72 saate 173 aranan şahıs yakalandı
Antalya’da Jandarma ekipleri tarafından son 72 saatte 173 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısları tespit etti.
Buna göre; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şüpheli başta olmak üzere toplam 173 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: #Antalya
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