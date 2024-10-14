Antalya’da 72 saate 173 aranan şahıs yakalandı

Antalya’da Jandarma ekipleri tarafından son 72 saatte 173 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya’da 72 saate 173 aranan şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:44

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısları tespit etti.

Buna göre; 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şüpheli başta olmak üzere toplam 173 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Etiketler: #Antalya

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