Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 00:35
Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce, Beldibi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda arama yapıldı.

Aramada, 800 litre bandrolsüz kaçak içkiye el koyuldu.


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