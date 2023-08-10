Samsun'da korkunç kaza: Yaşlı çift devrilen traktörün altında can verdi

Alaçam ilçesinde Seydi ve Şehri Kaya çifti, devrilen traktörün altında can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:47
Samsun'da korkunç kaza: Yaşlı çift devrilen traktörün altında can verdi
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Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Uzunkıraç Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seydi Kaya’nın (62) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orman yolunda dere yatağına yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya (60) traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Yaşlı çiftin Uzunkıraç Mahallesi Muhtarı Bayram Kaya’nın anne ve babası olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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