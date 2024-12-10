Antalya’da alacak tartışması kanlı bitti: Bir kişi öldü

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:44

Güncelleme: 10.12.2024 - 13:44

Antalya'nın Kepez ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş arkadaşı tarafından darbedilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet D. (20), evinden ekmek almak için çıktığında, birlikte tadilat işleri yaptığı arkadaşı Nuri Karakuş (48) ile karşılaştı. İddiaya göre, Karakuş ile Mehmet D. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Karakuş, iş arkadaşı tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karakuş'u hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karakuş hayatını kaybetti. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet D., polisteki ifadesinde kavganın, Karakuş'un kendisine "Paramı versene, neden paramı vermiyorsun?" demesi üzerine çıktığını belirtti ve olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.