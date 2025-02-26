Antalya'da amatör balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı Selçuk Çele'nin avlanmak için denize attığı oltasına balık yerine martı takıldı. Çele'nin martıyı kıyıya çekip, olta iğnesinden kurtardıktan sonra bıraktığı anlar, kameraya yansıdı.
Antalya'nın Finike ilçesinin merkezinin liman bölgesindeki mendirekte balık avlamak isteyen Selçuk Çele, dün saat 14.00 sıralarında oltasını denize attı. Bu sırada su yüzeyinde bulunan martılardan biri, Selçuk Çele'nin olta iğnesine takıldı. Martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele, gagasındaki iğneden dikkatli şekilde kurtardıktan sonra hayvanı bıraktı. Bu anlar, Selçuk Çele'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
''ISIR BAKALIM, İÇİN SOĞUDU MU''
Dur kurtaracağım" diyerek martıyı kıyıya çeken Selçuk Çele'nin, hayvanı gagasına takılan iğneden kurtardığı görüldü. Kendisini ısırmaya çalışan martıya, "Isır bakalım, için soğudu mu" diyen Selçuk Çele'nin birkaç kez elini ısıran hayvanı daha sonra bıraktığı anlar, görüntülerde yer aldı.
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