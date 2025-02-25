Mahkeme son noktayı koydu: Hacı Sabancı hakkında babalık davasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:51

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:51

Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testinin ardından anne F.D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı.

4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden F.D. isimli bir kadın, geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açtı.

BABALIK TESTİ YÜZDE 99.9 DEDİ

Mahkeme kararıyla DNA örneği veren Hacı Sabancı'nın yapılan babalık testi sonucunda, Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıkmıştı.

DNA sonucunun ardından babalık davasının son duruşması 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşti. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunan F.D, davanın kabulünü talep etti.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Oda TV'nin haberine göre iş insanı Hacı Sabancı’nın avukatı ise DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini talep etti.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.



