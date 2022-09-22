Antalya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2'si sağlıkçı 8 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si sağlık çalışanı 8 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Ersin Uysal'ın kullandığı ve hasta taşınan 07 APM 874 plakalı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans ile Mustafa Toprak yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Ambulans devrilirken, kamyonet de yol kenarına devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Toprak ile araçta bulunan Mehmet Karakoç (21), Abdullah Karakoç (25), Medeni Vatansever (27) ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör (27), Mustafa Güney (27) ve ambulanstaki hasta yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!