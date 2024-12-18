Antalya'da araç boyama atölyesinde yangın: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Aksu ilçesinde bulunan bir araç boyama atölyesinde çıkan yangın, iki saatlik çalışmayla söndürülebildi. Yangının ardından yapılan aramalarda 24 yaşındaki bir genç iş yeri içerisinde ölü bulundu.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerindeki araç boyama atölyesinde, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bu sırada iş yerinde bir gencin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla beraber arama çalışması başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, iş yerinin bir bölümünde adının Doğan Diken (24) olduğu öğrenilen gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu moorguna kaldırıldı.
"BİR ANDA PATLAMA OLDU''
Yangının görgü şahitlerinden Oğuzhan Karabulut, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu ve hemen 112'yi aradım. İçeride birisi var, diyorlardı. 20-25 yaşında, diyorlardı. Yukarıda kalma yeri varmış, oda gibi bir yer. Aracın birisini kendim çıkardım" dedi.
Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ da, can kaybının yanı sıra yangında 3 aracın zarar gördüğünü ve iş yerindeki zararın da büyük olduğunu aktardı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'