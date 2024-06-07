Antalya'da aşırı sıcaklar Valiliği alarma geçirdi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:52

Antalya’da termometrelerin 47 dereceyi göstermesi, anormal sıcakların devam edecek olması, Manavgat, Konyaaltı ve Aksu’da olmak üzere ardarda çıkan yangınlar ve hava sıcaklığının 47 dereceye çıkması Valiliği alarma geçirdi. Girişine izin verilen orman bölgeleri sınırlandı, yasaklar getirildi.

Genelge ile alınan önlemler şöyle: Devlet ormanlarında Orman İdaresinece belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,

Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yapmak veya verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek,

Ormanlara sönmemiş sigara ve yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak,

Ormanlara dört kilometre mesafede ve köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak,

Ormanlık alanların 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınına neden olabilecek yerlerde havai fişek,

Dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması,

Genelge ekinde yer alan listede belirtilen alanlar dışında ormanlara girişler Genelge ekinde yer alan listede belirtilen piknik ve mesire yerlerinde 31 Ekim 2024 tarihine kadar saat 21 ve 08:30 arasında mangal, semaver ve ateş yakılması yasaktır.