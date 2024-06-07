Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:27
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kendisini telefonda savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.A, yakalandı.

Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.A. tutuklandı.


Operasyon haberleri dolandırıcılık haberleri

İlgili Haberler

Kayseri merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
Kars merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Kars merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler