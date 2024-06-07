Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kendisini telefonda savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.A, yakalandı.
Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.A. tutuklandı.
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