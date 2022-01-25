Antalya'da atık kağıt işçilerine baskın: Arabalara el konuldu

25 Ocak 2022 Salı, 12:45

Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, atık kağıt toplayan işçilere yönelik sabah saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı operasyonda kağıt atık ve hurda depoları basıldı. Yüzlerce el arabası ile atıkların biriktirildiği çuvallara el konuldu. Ayrıca cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla taşındı.