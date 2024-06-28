Antalya'da baba ile oğlu dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirip, 2 kişi de yaralanırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:35
Antalya'da baba ile oğlu dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet Taşer (36), kardeşi Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 


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