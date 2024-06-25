Antalya'da kaçakçılık operasyonu!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:56

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:56

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek” suçunun önlenmesine yönelik Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 53 bin 200 adet içi dolu/boş makaron, 15 adet akıllı cep telefonu, 75 adet bluetooth kulaklık, bin 165 adet elektronik sigara, 596 paket gümrük kaçağı sigara, 125 adet puro, 4 bin 81 adet nargile ambalajı, 2 bin 50 kg nargile tütünü 470 paket pipo tütünü, 1 adet nargile tütünü ambalaj makinası, 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 7 kişiye “5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.