Antalya'da balkondan düşen kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin balkonundan düşen Ahmet Büyükcansız (29) hayatını kaybetti. Büyükcansız'ın evli olduğu ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:14
Antalya'da balkondan düşen kişi öldü
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Serik Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Büyükcansız (29), saat 04.00 sıralarında oturduğu 1. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düşen Büyükcansız ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Eşinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardında Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükcansız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Büyükcansız'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli 2 kız çocuğu olduğu öğrenilen Büyükcansız'ın ilçede oto galericiliği yaptığı öğrenildi.


Balkon Antalya apartman
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