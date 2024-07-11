Antalya’da Bambus Plajı’nda sular durulmuyor

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:31

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:31

Uysal, ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsil edilen CHP, AKP, MHP, Demokrat Parti ve İYİ Parti il başkanlarını telefonla arayarak süreç hakkında bilgilendirdi.

İl başkanlarını Bambus’a sahip çıkmaya davet eden Başkan Uysal, Bambus plajının Antalya’nın kent hafızasının da bir parçası olduğunu belirterek destek istedi.

İl başkanları, desteklerini ifade ederken AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Bambus’un kamuda kalmasından yana olduklarını belediyenin yanı sıra valiliğin de bu konuda rol alabileceğini dile getirdi.

BELEDİYE PLAJI HALKA AÇACAĞINI İLAN ETTİ

Bambus Plajı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022’de yaptığı ihalenin iptali için Muratpaşa Belediyesi dava açmış, geçtiğimiz Haziran ayında Ankara 6. İdare Mahkemesi ihalenin iptaline karar vermişti.

1 Temmuz’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından Bambus Plajı’nın halka açılacağını ilan etmesinin ardından, kazandığı ihale iptal edildiği için Bambus Sahili’ni ücretli işleterek gelir elde etme fırsatından yoksun kalan şirketin yetkilileri, önce plajın önünü AKP plakalı araçla kapatarak belediye çalışmalarını önlemiş, daha sonra da belediye araçlarını çekici çağırarak kaldırtmıştı.

BELEDİYE VE ŞİRKET ARASINDAKİ GERİLİME AKP DE DAHİL OLDU

Belediye ve ihalesi iptal olan şirket arasındaki gerilime AKP Muratpaşa İl Başkanlığı’da açıklama yaparak dahil olmuş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Bambus Plajı’na halk adına el koyuyoruz” açıklamasını “Bambus Plajı’na çöküyoruz” dediğini iddia ederek kınamış, plajı halka açma çalışmalarından önce yeni yapılacak ihale sürecini beklemeye davet etmişti.

AKP Muratpaşa İlçe Başkanlığı’ndan gelen bu açıklamaya Muratpaşa Belediyesi, kamu adına kamunun el koyma hakkının yasallığına atıf yaparak cevap vermişti.

İHALESİ İPTAL OLAN ŞİRKET BELEDİYE ÇALIŞMALARINI ÖNLEMEYE DEVAM ETTİ

Karşılıklı açıklamalarla devam eden gerilimin ardından, bir kez daha alanın giriş ve çıkışına şirket yetkililerince lüks otomobiller çekildi. Yat ve tekne taşımacılığında kullanılan bir TIR spor sahasına sokuldu. Başkan Uysal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kamusal ortak kullanım alanı semt spor sahası ve plajda işgali önlemek devletin görevidir” dedi.

UYSAL, BAMBUS İÇİN DESTEK İSTEDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsil edilen CHP, AKP, MHP, Demokrat Parti ve İYİ Parti il başkanlarını telefonla arayarak süreç hakkında bilgilendirdi. İl başkanlarını Bambus’a sahip çıkmaya davet eden Başkan Uysal, Bambus plajının Antalya’nın kent hafızasının da bir parçası olduğunu belirterek destek istedi. İl başkanları, desteklerini ifade ederken AKP İl Başkanı Ali Çetin, Bambus’un kamuda kalmasından yana olduklarını belediyenin yanı sıra valiliğin de bu konuda rol alabileceğini dile getirdi.

UYSAL BAMBUS İÇİN 2021’DE DE PARTİLERDEN DESTEK İSTEMİŞTİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 30 Nisan 2021 tarihinde ihale sürecinden önce de Bambus Plajı’nın halka kazandırılması için partilerle görüşmüş, CHP, İYİ Parti, MHP ilçe başkanları, koyun belediye eliyle halka kazandırılması için Uysal'ın girişimine destek vermiş, toplantıya katılan AKP temsilcisi ise ilerleyen günlerde fikir bildireceklerini söylemişti



