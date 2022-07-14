Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:49
Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Cem Baykal’ın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada; araç sürücüsü Cem Baykal ile araçta yolcu olarak bulunan Zülfiye Baykal, Ömer Baykal, Samed Ahmet Baykal, Haktan Baykal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.


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